Ballo liscio musica d’autore dj set e spettacoli per famiglie Ecco ’Dove l’estate succede’

L’estate a Bergamo si accende con un calendario ricco di emozioni: ballo liscio, musica d’autore, DJ set e spettacoli per tutte le famiglie. La prima stagione estiva al ChorusLife Arena trasforma il cuore della città in un palcoscenico vibrante e inclusivo con 64 eventi live gratuiti, aperti a tutti. Un’occasione unica per vivere insieme momenti indimenticabili e riscoprire il vero spirito dell’estate. E così, dove l’arte e la musica si incontrano...

Prima stagione estiva al ChorusLife Arena di Bergamo (facciate rivestite da una ’pelle vibrante’ certificata dal Politecnico di Milano, 6.500 posti, su un’area complessiva di 25.000 mq), palazzetto smart progettato per grandi eventi sportivi e candidato a diventare nuovo polo dell’intrattenimento culturale contemporaneo. Gratuiti i 64 eventi live, aperti a tutta la città e a tutte le generazioni, che in una sola piazza (piazza del Sagittario), sfruttando spazi coperti in caso di maltempo, in tre mesi, fino al 6 settembre, animeranno il palinsesto di ’Dove l’estate succede’. Programma che prende vita anche con il patrocinio del Comune: "Estate popolare nel senso più alto del termine - spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura, Sergio Gandi - fatta di musica, convivialità e accessibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ballo liscio, musica d’autore dj set e spettacoli per famiglie. Ecco ’Dove l’estate succede’

