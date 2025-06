‘Ballerina’ | arriva nelle sale lo spin-off di John Wick con Ana de Armas

Prepariamoci a scoprire un nuovo capitolo dell’universo di John Wick con ‘Ballerina’, lo spin-off che vede Ana de Armas nel ruolo di Eve Macarro, una ballerina addestrata a combattere. Diretto da Len Wiseman e in uscita il 12 giugno in Italia, il film promette azione, emozioni e una protagonista indimenticabile. L’attesa sta per finire: preparatevi a immergervi in un mondo di eleganza e violenza, dove ogni passo può essere fatale.

L’attesa è quasi finita: nelle sale italiane sta per arrivare ‘Ballerina’, il primo spin-off ufficiale dell’universo di John Wick. Diretto da Len Wiseman, il film, in uscita nelle sale italiane dal 12 giugno prossimo, si colloca temporalmente tra i capitoli 3 e 4, espandendo la mitologia della saga con una nuova protagonista: Eve Macarro, interpretata da Ana de Armas. Una nuova assassina nel mondo di Wick. Eve Macarro è una ballerina addestrata dalla misteriosa organizzazione criminale Ruska Roma. Dopo l’omicidio del padre, intraprende un percorso di vendetta che la porta a confrontarsi con il lato più oscuro del mondo degli assassini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Ballerina’: arriva nelle sale lo spin-off di John Wick con Ana de Armas

