Ballarè Manageritalia | Siamo prima di tutto sindacato grande lavoro su territori

Manageritalia si distingue come il primo sindacato di rappresentanza per i dirigenti italiani nei settori più strategici come commercio, turismo e trasporti. Un’organizzazione in costante crescita che unisce alte professionalità e responsabilità su più livelli: sindacale, sociale e istituzionale. Con un impegno autentico a tutela dei propri iscritti, Manageritalia si conferma come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama del lavoro italiano.

"Manageritalia è, prima di tutto, un sindacato. Un sindacato che rappresenta i dirigenti del commercio, del turismo, dei trasporti, dei servizi e del terziario avanzato. Ma anche una realtà che aggrega sempre più quadri e alte professionalità. Ed è su tre livelli di responsabilità (sindacale, sociale, istituzionale) che si articola oggi il nostro

