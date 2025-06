Ballarè Manageritalia | Bassa produttività frena la crescita e deprime i salari

In un contesto globale segnato da sfide geopolitiche e tensioni economiche, l’Italia si trova a dover affrontare una crescente stagnazione della produttività. Secondo Ballarè di Manageritalia, questa situazione non solo limita la crescita, ma anche deprime i salari, colpendo in modo particolare la classe media. È fondamentale comprendere le radici di questi ostacoli per poter individuare strategie efficaci di rilancio. Solo agendo con intelligenza e determinazione, il nostro Paese potrà tornare a crescere e a sostenere i propri cittadini.

"Viviamo tempi densi, segnati da grandi trasformazioni e forti contraddizioni. La crisi geopolitica, le guerre, i dazi introdotti dagli Stati Uniti, le spinte protezionistiche che rallentano investimenti e crescita. In Italia, la pressione fiscale resta elevata e colpisce in modo particolare la classe media, di cui siamo parte viva e attiva. I salari

