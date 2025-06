Balerdi Juve Gazzetta nuovo nome per rinforzare la difesa | piace l’argentino del Marsiglia è un pallino di Tudor I dettagli

La Juventus punta a rinforzare la propria linea difensiva con un nuovo nome di rilievo: Leonardo Balerdi, 26enne argentino-italiano dell'Olympique Marsiglia, è nel mirino di Tudor e della dirigenza bianconera. Con un passato già condiviso con l’attuale allenatore, il difensore potrebbe presto vestire la casacca juventina. Una mossa strategica che potrebbe fare la differenza in vista della seconda parte della stagione—restate sintonizzati per tutti i dettagli.

e cosa può succedere. Spunta un nuovo nome per la difesa della Juve: si tratta di Leonardo Balerdi, 26enne di proprietà dell’ Olympique Marsiglia che ha il doppio passaporto, argentino e italiano. Il giocatore è stato già allenato da Tudor che lo riabbraccerebbe volentieri in bianconero. Balerdi può ricoprire di fatto tutti i ruoli della difesa a tre, confermandosi una pedina molto duttile. Sulle sue tracce c’è anche la Roma, ma i bianconeri forti anche degli ottimi rapporti con il club francese proveranno a imbastire una trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juve (Gazzetta), nuovo nome per rinforzare la difesa: piace l’argentino del Marsiglia, è un pallino di Tudor. I dettagli

In questa notizia si parla di: Juve Nome Difesa Balerdi

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Kolo Muani e Vlahovic, spunta un vecchio nome in attacco - Rimanete con noi per le ultimissime novità sulla Juventus! Oggi parleremo del futuro di Kolo Muani e Vlahovic, con un interessante ritorno di fiamma per un vecchio nome in attacco.

La Signora parte dal muro. In difesa spunta Balerdi, il pretoriano di Tudor - La candidatura di Balerdi è uscita rafforzata dai primi vertici di mercato.Gli aspetti tecnici si intrecciano a quelli anagrafici. Balerdi gioca nell’Argentina, ma possiede anche il passaporto italian ... gazzetta.it scrive

Juventus, Balerdi mette tutti d'accordo: chi è l'argentino obiettivo dei bianconeri - Alla Juventus, in chiave mercato, c`è un nome che mette tutti d`accordo, `vecchi` e `nuovi` inquilini della Continassa: è quello di Leonardo Balerdi, leader e capitano. Lo riporta msn.com

Juventus punta su Balerdi: il difensore argentino è il futuro della difesa bianconera? - Dopo una stagione con luci e ombre, la Juventus ... campionato. La difesa è un settore prioritario, e la dirigenza bianconera sta cercando giocatori di qualità e prospettiva. Tra i nomi più ... Scrive dailyexpress.it

GASPERINI alla ROMA UFFICIALE! I 3 COLPI SHOCK CHE NESSUNO SI ASPETTA