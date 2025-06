Baldini e Costa presentano il libro ’Romagna selvatica’

Non perdete l’occasione di scoprire i segreti e le storie affascinanti di una Romagna ormai lontana, ma ancora viva nei ricordi e nelle pagine di "Romagna selvatica ieri e oggi". Questa sera alle 20.45, presso il Museo di scienze naturali di Faenza, Baldini e Costa ci conducono in un viaggio tra passato e presente, rivelando come il paesaggio e la fauna si siano evoluti nel tempo. Un evento imperdibile per gli amanti della natura e della storia locale.

Alle 20.45 di questa sera nella Sala conferenze del Museo di scienze naturali in via Medaglie d'Oro, 51 a Faenza, si terrà la presentazione del libro di Eraldo Baldini (foto) e Massimiliano Costa " Romagna selvatica ieri e oggi ", (edizioni Il Ponte Vecchio). C'è stato un tempo, neanche troppo lontano, in cui la Romagna era davvero "selvatica". Fino alla seconda metà del Settecento, nelle selve collinari e montane della Romagna viveva l'orso. Le zone umide, fino a due secoli prima, ospitavano il pellicano, e in epoca tardo-medievale era ancora presente il castoro. La lontra è scomparsa solo da una cinquantina di anni.

