Bakeca it compie 20 anni | il successo nato dal sogno di un imprenditore torinese

Bakeca.it, il portale che ha rivoluzionato il modo di cercare e offrire servizi in Italia, spegne 20 candeline. Nato nel cuore di Torino grazie alla visione di Paolo Geymonat, il suo successo nasce dal sogno di creare una piattaforma semplice, accessibile e innovativa. In due decenni, Bakeca.it si è affermato come punto di riferimento per milioni di utenti, dimostrando che con passione e determinazione, anche un'idea può diventare un gigante digitale.

Era una primavera torinese del 2005 quando, dopo aver declinato un'importante offerta di lavoro, Paolo Geymonat dava vita ad un progetto digitale oggi tra i più noti in Italia e che, proprio quest'anno, compie vent'anni: Bakeca.it. La storia di un sito il cui dominio è nato in appena 24 ore

