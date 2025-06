Baia Summer Festival 2025 – Aperte le iscrizioni

di esibirsi davanti a un pubblico internazionale e di lanciare la propria carriera musicale sul palcoscenico più prestigioso dell’estate 2025. Non perdere questa occasione unica: iscrivi subito il tuo progetto e trasforma il sogno in realtà!

Mondo REC, in collaborazione con il Comitato Turistico San Giuliano Mare e Ramberti Group, annuncia l'apertura dei casting gratuiti per la prima edizione del BAIA Summer Festival, un evento dedicato alla musica emergente che si terrà dal 13 luglio al 17 agosto 2025 nella suggestiva Baia di Rimini. Il festival rappresenta un'opportunità straordinaria per giovani artisti di età compresa tra i 14 e i 29 anni, offrendo loro la possibilità di esibirsi davanti a un vasto pubblico e a una giuria d'eccezione composta da personalità di spicco della scena musicale italiana. Le esibizioni si svolgeranno su un palcoscenico allestito sulla spiaggia, creando un'atmosfera unica sotto le stelle.

