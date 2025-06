BAIA Summer Festival 2025 | al via i casting gratuiti per giovani artisti

Sei un giovane artista in cerca di successo? Il BAIA Summer Festival 2025 apre le sue porte con casting gratuiti, offrendo a talenti emergenti l’opportunità di brillare sotto il cielo stellato di Rimini. In collaborazione con Mondo REC, il Comitato Turistico San Giuliano Mare e Ramberti Group, questa iniziativa promette di trasformare la tua passione in scena. Prendi il microfono e lascia che il mondo ascolti il tuo sogno!

Mondo REC, in collaborazione con il Comitato Turistico San Giuliano Mare e Ramberti Group, annuncia l'apertura dei casting gratuiti per la prima edizione del BAIA Summer Festival, un evento dedicato alla musica emergente che si terrà dal 13 luglio al 17 agosto 2025 nella suggestiva Baia di Rimini. Un palco sotto le stelle per i talenti emergenti, ecco BAIA Summer Festival. Prende il via la prima edizione del BAIA Summer Festival, la nuova rassegna dedicata alla musica emergente che animerà la Baia di Rimini dal 13 luglio al 17 agosto 2025. A promuovere l'iniziativa sono Mondo REC, il Comitato Turistico San Giuliano Mare e Ramberti Group, che hanno appena aperto ufficialmente le iscrizioni per partecipare ai casting gratuiti.

