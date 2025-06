Bagno nel lago a Lecco ecco dove si può fare | Pradello Rivabella e Canottieri

Se desideri rinfrescarti e goderti il paesaggio incantevole del Lago di Como, sappi che a Lecco il bagno è consentito solo in punti selezionati: Pradello, Rivabella e presso la Canottieri. Questi luoghi offrono spiagge attrezzate e un'atmosfera accogliente per un tuffo rinfrescante. Ricorda, oltre queste zone, il bagno nel lago è vietato per rispettare l’ambiente e la sicurezza di tutti. Non perdere l’occasione di vivere questa meravigliosa esperienza in modo sicuro e responsabile!

Lecco, 6 giugno 2025 – Bagno nel lago a Lecco, ma non ovunque. A Lecco si può fare il bagno nel lago di Como e nel lago di Garlate solo in pochi punti: a Pradello, a Rivabella e alla Canottieri. Pradello si trova a nord di Lecco, sul confine con Abbadia Lariana: c'è anche un lido attrezzato. Rivabella è sul lago di Garlate ed è una delle località più frequentate. La Canottieri è in centro a Lecco. In tutti gli altri posti è vietato. Non si può quindi fare il bagno né alla Malpensata, né alle Caviate, né sul lungolago. In molti punti dove non si può fare il bagno e nemmeno accedere al litorale sono stati installati cartelli di divieto, installati dopo che, nell'estate del 2023, un 18enne profugo el Gambia è affogato il giorno dopo essere arrivato a Lecco.

In questa notizia si parla di: Lecco Lago Bagno Pradello

