Bagno foto e un ’bagno’ di folla

Ieri mattina, Bagno di Gavorrano si è riempita di entusiasmo e allegria: un corteo di ragazzini ha salutato il taglio del nastro di un progetto scolastico dedicato alla scoperta delle risorse idriche locali. Le infografiche illustrate dai bambini hanno svelato i segreti dell’acqua calda della frazione e dei luoghi più belli da visitare, rendendo ancora più coinvolgente l’esperienza grazie a un QR code interattivo. Un modo innovativo per conoscere e valorizzare il nostro territorio!

Folla di ragazzini ieri mattina in piazza di Vittorio a Bagno di Gavorrano per salutare il taglio del nastro di un progetto, realizzato dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Bagno, che si è concluso con la presentazione delle infografiche che hanno come tema l' acqua calda della frazione e le sue strutture insieme a percorsi per raggiungere posti strategici e bellissimi. Grazie la scansione di un qrcode presente sui pannelli, chiunque può immergersi nel passato del paese, ascoltare una canzone scritta e cantata dai bambini e conoscere la vera storia vissuta da due bambini-pastori raccontata dalle voci degli alunni.

