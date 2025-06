Baglioni pubblica La vita è adesso il sogno è sempre per festeggiare i 40 anni dell’album

Celebrare un’icona della musica italiana significa rivivere emozioni senza tempo. Claudio Baglioni, in occasione dei 40 anni di “La Vita È Adesso”, ci regala un progetto discografico speciale: un remake che rinnova il sogno e la magia di allora, ora in versione moderna e immersiva. Un’occasione imperdibile per riscoprire un classico intramontabile e lasciarsi trasportare dal suo fascino unico. La musica, in ogni sua forma, continua a vivere e a emozionare.

ROMA – Compie 40 anni l'album "La Vita È Adesso" di Claudio Baglioni. Nell'occasione, Sony Music Italy propone un progetto discografico unico, disponibile da oggi (6 giugno) in doppio vinile in confezione gatefold e 4 diversi formati, in cd e in digitale in Dolby Atmos.

Claudio Baglioni: “La vita è adesso, il sogno è sempre” Per celebrare i 40 anni del disco più venduto di sempre in Italia, pubblicato l’8 giugno 1985: un cofanetto deluxe in edizione limitata e il Gran Tour con 40 tappe Partecipa alla discussione

#Musica Nuova uscita, rinnovato nelle sonorità e nello stile, per l'album dei record di @ClaudioBaglioni "La vita è adesso, il sogno è sempre", con 10 tracce celebrative. Marcella Sullo lo ha intervistato #GR1 Partecipa alla discussione

1985-2025: compie 40 anni l'album "La vita è adesso" di Claudio Baglioni - Per l'occasione oggi esce una riedizione, con nuovi arrangiamenti, del disco. All'interno l'inedito "Il sogno è sempre". Nel progetto anche un cofanetto speciale e l'arrivo di un "GrandTour" ... Scrive rainews.it

"La vita (e il sogno) sono adesso". Baglioni, il Grand Tour 40 anni dopo - "Ho fatto un disco orrendo". Domenica prossima una delle più grosse cantonate prese da Claudio Baglioni in vita sua compie quarant’anni, perché l’abominio cantautorale capace di strappargli una recrim ... Si legge su msn.com

Claudio Baglioni - La vita è adesso (new version 2025 (Official Audio))