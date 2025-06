Baglioni | Gasperini uno dei migliori Ranieri ha fatto un’impresa

Ieri Claudio Baglioni, nel Terrazzo degli Artisti, ha commentato con entusiasmo la scelta di Gasperini come nuovo condottiero della Roma, sottolineandone le qualità e il potenziale per rilanciare i capitolini. In un contesto di mercato sempre più frenetico e imprevedibile, questa decisione ha già acceso speranze e aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. Ora, il futuro dei giallorossi si dipana tra sfide e sorprese, e tutto è ancora da scrivere.

Primi passi per la nuova Roma, che ha individuato in Gasperini il suo nuovo condottiero, ottimo in un momento in cui tantissime squadre erano chiamate a cambiare guida tecnica. Inizierà ora il tran tran di un mercato che si prospetta caotico, e tra un Lukumì ed un Giay qualcosa già si muove, ma nel frattempo c’è qualcun altro che ha voluto dire la sua sulla direzione che i giallorossi stanno prendendo. Ieri Claudio Baglioni, nel Terrazzo degli Arcigni, ha presentato la riedizione de “La vita adesso”, l’album del 1985 che ancora oggi, a distanza di 40 anni, detiene il record di album più venduto nella storia della musica italiana (4,5 milioni di copie). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Baglioni: “Gasperini uno dei migliori, Ranieri ha fatto un’impresa”

In questa notizia si parla di: Gasperini Baglioni Ranieri Fatto

? Baglioni: "Gasperini è uno dei migliori. Ranieri gli consegnerà una squadra rigenerata" #ASRoma Partecipa alla discussione

Baglioni promuove Gasperini: “Forse è il migliore. Rosa rigenerata da Ranieri” - Claudio Baglioni, non è che per caso ha cambiato idea e non si ritira più? «Poco dopo aver annunciato il ritiro, ho pensato: Mi sa che ho fatto una caz...a». Quindi ci ha ripensato?… Leggi ... Si legge su informazione.it

Pietro Lo Monaco: “Gasperini è spigoloso, ma con lui la Roma si candida per lo Scudetto” - GASPERINI ROMA – Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo con un passato anche al Palermo quando Gian Piero Gasperini sedeva sulla panchina rosanero, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tele R ... msn.com scrive

Roma, garanzia Ranieri per la nuova squadra di Gasperini - È quasi tutto pronto per l’inizio dell’avventura di Gasperini sulla panchina della Roma. Con una garanzia più che ... Riporta iltempo.it

Sanremo 2018 - Il magico duetto di Claudio Baglioni e Laura Pausini