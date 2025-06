Bagaglio a mano in aereo in Europa c' è chi vuole autorizzare le compagnie aeree a farlo pagare

Sei pronto a scoprire le nuove regole sui bagagli a mano in Europa? I ministri dei trasporti di 23 Paesi, Italia inclusa, stanno valutando di autorizzare le compagnie aeree a far pagare l’imbarco dei trolley riposti nelle cappelliere. Una novità che potrebbe cambiare il modo di volare e le nostre abitudini di viaggio. Ma quali saranno le implicazioni? Scopriamolo insieme!

Ok dai ministri dei trasporti di 23 Paesi europei, tra cui l'Italia, alla proposta di far pagare i trolley riposti nelle cappelliere. Novità anche sul fronte dei risarcimenti.

