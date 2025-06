Azioni Tesla la faida tra Musk e Trump è già diventata un grosso guaio per la casa

La tensione tra Elon Musk e Donald Trump ha scosso le fondamenta di Tesla, aggravando un momento già delicato per l’azienda. La disputa ha innescato un pesante calo di azioni, segnando il peggior risultato degli ultimi anni. Un episodio che mette in evidenza come le controversie politiche possano influenzare profondamente i colossi dell’automobilismo elettrico, lasciando gli investitori e i fan in attesa di futuri sviluppi.

In questa notizia si parla di: Azioni Tesla Faida Musk

