Azienda Consortile la giunta indica il Sindaco Nargi al vertice del Consiglio di Amministrazione

Assumere la guida di un’istituzione così strategica rappresenta un passo fondamentale per rafforzare l’impegno nei servizi sociali e garantire un futuro più inclusivo. La nomina del Sindaco Laura Nargi come presidente del Cda dell’Azienda consortile A4 segna una svolta importante, offrendo una leadership competente e determinata. Con questa scelta, si apre un nuovo capitolo di collaborazione e progresso per i 16 Comuni dell’Ambito, puntando a un cambiamento positivo per tutte le comunità coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto La giunta comunale ha indicato questa mattina il Sindaco, Laura Nargi, al vertice del Cda dell’Azienda consortile A4 delle Politiche sociali. L’esecutivo di Piazza del Popolo ha approvato l’atto necessario affinché il Consorzio che gestisce i servizi destinati alle fasce fragili della popolazione nei 16 Comuni dell’Ambito con Avellino capofila abbia finalmente una guida politica autorevole. “ Assumere la guida politica dell’Azienda Consortile è un onore e un onere che assolverò con senso di responsabilità ed impegno, nel solo ed unico interesse degli utenti e di tutti i cittadini che ricadono nell’ambito del Piano di Zona A4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Azienda Consortile, la giunta indica il Sindaco Nargi al vertice del Consiglio di Amministrazione

In questa notizia si parla di: Azienda Giunta Sindaco Nargi

Azienda Consortile, la giunta indica Nargi al vertice del Consiglio di Amministrazione - La giunta comunale ha indicato questa mattina il Sindaco, Laura Nargi, al vertice del Cda dell’Azienda consortile A4 delle Politiche sociali. L’esecutivo di Piazza del Popolo ha approvato l’atto neces ... Lo riporta irpinianews.it

Giunta, il Sindaco Nargi revoca gli assessori Spiezia, Spiniello e Tomasetta - Il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha firmato questa mattina i decreti di revoca degli assessori Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta, dalla Giunta di Piazza del Popolo. La decisione ... msn.com scrive

Avellino, Nargi revoca gli assessori Spiezia,Spiniello e Tomasetta. Si dimettono anche i quattro festiani in giunta - Il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha firmato questa mattina i decreti di revoca degli assessori Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta, dalla Giunta di Piazza del Popolo.La decisione è ... Scrive tusinatinitaly.it

Crisi Comune. Il sindaco chiede un altro atto di fiducia