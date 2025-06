Avevo solo 10 secondi poi sarei potuto bruciare anche io | Tom Cruise centra il Guinnes World Record per essersi lanciato 16 volte con il paracadute in fiamme – VIDEO

Avevo solo 10 secondi, poi sarei potuto bruciare anche io. Tom Cruise, nel cuore delle riprese di “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, ha sfiorato e superato il Guinness World Record con 16 lanci in fiamme, girati senza controfigure. Un’impresa che richiede coraggio e precisione, come lui stesso ha spiegato: “Se si attorciglia mentre brucia, finirò per girare e bruciare anche io. Ho 10 secondi di tempo.” Poi aggiunge: “Saremo furbi, ...

Durante le riprese di “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, Tom Cruise ha centrato un Guinness World Record che nessuno prima di lui aveva osato sfiorare: 16 lanci con il paracadute, completamente avvolto dalle fiamme. E il tutto girato senza controfigure. Nel dietro le quinte, l’attore ne ha spiegato i rischi: “Se si attorciglia mentre brucia, finirò per girare e bruciare anche io. Ho 10 secondi di tempo ”. Poi aggiunge: “Saremo furbi, ovviamente. Non correremo rischi”. Il film ha debuttato lo scorso Memorial Day negli Stati Uniti e ha fatto subito il botto: 200 milioni di dollari nel primo weekend, per un incasso globale che ha superato i 360 milioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Avevo solo 10 secondi, poi sarei potuto bruciare anche io”: Tom Cruise centra il Guinnes World Record per essersi lanciato 16 volte con il paracadute in fiamme – VIDEO

In questa notizia si parla di: Secondi Bruciare Cruise World

Tom Cruise, Guinness World Record per "Mission: Impossible - The Final Reckoning" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tom Cruise, Guinness World Record per 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' ... Segnala tg24.sky.it

60 Second Cruise Tips : World of Cruising Magazine (14)