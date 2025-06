aveva 51 anni si è spento improvvisamente per un infarto

Un momento per salutare un uomo che ha portato sorrisi e allegria nel cuore di tanti, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e tra chi lo amava.

I l mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Gianfranco Butinar, comico, attore e imitatore romano, morto improvvisamente a 51 anni per un infarto. Solo pochi giorni fa si era esibito in un locale della capitale. Colleghi, amici e fan lo ricordano per il suo talento unico e la sua straordinaria umanità. I funerali si terranno il 7 giugno alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. Un momento per salutare un uomo che ha saputo regalare sorrisi a generazioni di spettatori.