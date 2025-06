avete lasciato il segno raccontando la realtà con la mente e il cuore

Avete lasciato il segno, raccontando la realtà con mente e cuore, dimostrando che scrivere non è solo un gesto, ma un modo autentico di condividere emozioni e verità. In un mondo dove scriviamo spesso frettolosamente e senza riflettere, voi ragazzi di Cronisti in Classe avete scelto di andare oltre, investendo tempo e passione per comunicare con sincerità. E proprio questa vostra dedizione apre nuove strade alla narrazione autentica.

Lorenzo Perra* FIRENZE Viviamo in un tempo in cui si scrive tantissimo, eppure male. Spesso di fretta, da soli, ascoltando molto la propria voce e poco quella degli altri. Si scrive raramente per farsi davvero capire. Si scrive sui social, a volte senza pensarci troppo, inseguendo un commento, un like. Voi ragazzi, invece, in Cronisti in classe, avete fatto qualcosa di diverso e di molto più prezioso. Avete scritto prendendovi tutto il tempo necessario, in gruppo, dopo aver osservato, ascoltato, discusso. Avete scelto le parole e i concetti. Con accuratezza, non per dividere, ma per costruire. Vi siete confrontati, avete trasformato idee in articoli, e articoli in pagine vere, su carta.