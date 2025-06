Avellino la sindaca Nargi nomina tre nuovi assessori Petitto FI | Serve chiarezza sulla crisi

Avellino si prepara a scrivere un nuovo capitolo di governance con la nomina di tre assessori esterni da parte della sindaca Laura Nargi. Questa mossa strategica mira a rafforzare l’amministrazione e affrontare con chiarezza la crisi attuale. Ma cosa cambierà davvero per la città ? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Avellino dipende anche da queste scelte cruciali.

AVELLINO – Nella giornata di ieri, la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha ufficializzato la nomina di tre nuovi assessori esterni, completando di fatto la squadra di governo. Assuntina Iannaccone assume la delega al Patrimonio e alla Transizione Ecologica ed Energetica, Simona Accomando guiderĂ . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, la sindaca Nargi nomina tre nuovi assessori. Petitto (FI): “Serve chiarezza sulla crisi”

