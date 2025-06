Auxilium tutte le criticità | Manca il personale

Le criticità del centro di riabilitazione Auxilium Vitae di Volterra, in particolare la carenza di personale sanitario, sono state al centro di un confronto tra direzione e sindacati. La struttura ha annunciato una sperimentazione riorganizzativa mirata a migliorare la gestione del personale infermieristico e tecnico sanitario. E’ subito apparso chiaro che in questo piano ci sono gli sforzi di una forte volontà di migliorare le condizioni e garantire un servizio di qualità ai pazienti.

Le criticità del centro di riabilitazione Auxilium vitae di Volterra sono state al centro di un confronto tra la direzione generale e i sindacati. In primo piano la mancanza di personale sanitario. Proprio su questo punto il centro riabilitativo ha esposto la messa in atto di una sperimentazione riorganizzativa rivolta al personale infermieristico e tecnico sanitario. "E’ subito apparso chiaro che in questo piano ci sono gli sforzi di una direzione aziendale che stà cercando di arginare quella emorragia di personale sanitario, soprattutto infermieristico, che non riesce a reintegrare – sottolinea la Fp Cgil – Nell’incontro l’azienda ci mette al corrente del fatto che mancano 5 infermieri e che porteranno dal prossimo 20 giugno ad una rimodulazione dei posti letto nella parte cardiorespiratoria, passando da 32 a 20 posti sfruttando la fisiologica riduzione di richieste di ricovero per le patologie cardiorespiratorie". 🔗 Leggi su Lanazione.it