Autovelox caos multe | due sentenze opposte della Cassazione in 12 giorni

Autovelox, multe e sentenze opposte: un breve lasso di tempo ha acceso il dibattito sulla validità delle sanzioni. Due pronunce della Cassazione in appena 12 giorni sembrano contraddirsi, generando confusione tra automobilisti e forze dell’ordine. Mentre la prima evidenzia la necessità di omologazione per annullare le multe, la seconda sottolinea l’importanza di una querela di falso per attestare l’autenticità del verbale. La legge, dunque, appare ancora frammentata, lasciando tutti in attesa di una risposta definitiva.

Due pronunce della Cassazione in meno di due settimane riaccendono il caos sulle multe da autovelox. Il 14 maggio, la Suprema Corte ha confermato che le sanzioni vanno annullate se i dispositivi non sono omologati, come previsto dal Codice della Strada. Il 26 maggio, però, un’altra ordinanza stabilisce che serve anche una querela di falso se il verbale riporta una dichiarazione di omologazione. Le forze dell’ordine chiedono chiarezza, mentre associazioni e consumatori temono valanghe di ricorsi e denunce. La giustizia rischia la paralisi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Autovelox, caos multe: due sentenze opposte della Cassazione in 12 giorni

