Autostrada A11 | chiusura notturna della stazione di Altopascio

Se viaggiate lungo l'autostrada A11, attenzione: la stazione di Altopascio sarà chiusa durante le ore notturne. Per garantire un viaggio senza inconvenienti, si consiglia di entrare alla stazione di Chiesina Uzzanese. Pianificate con cura il vostro percorso e restate aggiornati sulle eventuali variazioni per evitare sorprese e arrivare a destinazione in tutta sicurezza.

Entrata consigliata alla stazione di Chiesina Uzzanese

