Autorità e sindacato presenti all’evento

la bandiera giapponese, simbolo della nuova era che si apre per Irplast. Un momento di grande rilevanza che ha visto la partecipazione di autorità, sindacati e rappresentanti aziendali, unendo diverse voci in un segnale di trasformazione e prospettive future per la società. È un passo fondamentale che segna l’inizio di un capitolo storico per Irplast, ora parte di un gruppo internazionale con radici e ambizioni globali.

Alla cerimonia svoltasi ieri all’ Irplast, con la quale si è certificato il passaggio della maggioranza della società alla multinazionale giapponese Toppan, hanno partecipato, oltre a una folta rappresentanza di dipendenti, anche una serie di personalità cittadine, e non solo. L’iniziativa si è svolta sotto tre bandiere; quella, ovvia, italiana, e quelle dell’India (dove ha sede la società indiana di Toppan che ha effettuato l’acquisizione) e del Giappone. Il primo a intervenire è stato, com’è naturale, il sindaco Alessio Mantellassi, che ha dato il benvenuto ai nuovi soci nipponici. "E’ un investimento importante per Empoli, che fa subito pensare alla vocazione produttiva della nostra città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autorità e sindacato presenti all’evento

In questa notizia si parla di: Autorità Sindacato Presenti Evento

Il maggiore sindacato dei medici ospedalieri, l'Anaao, denuncerà oggi alle autorità giudiziarie 50 aziende sanitarie in tutta Italia: "Violano leggi e contratti", afferma l'organizzazione annunciando che "è solo l'inizio". #ANSA Partecipa alla discussione

Assalto alla Cgil, Letta ai professori: «Domani in classe parlate di cosa è successo»