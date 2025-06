Autogirovagando nel passato | auto storiche in mostra tra Cervia e Milano Marittima

Immergetevi in un viaggio nel tempo con Autogirovagando nel passato, la quindicesima edizione della prestigiosa mostra di auto storiche che si sposta tra Cervia e Milano Marittima. Organizzata dal Collector Historic Carclub di Cesena, questa manifestazione celebra la passione per il motorismo d'epoca, offrendo tre giorni di emozioni e bellezze automotive. Questa mattina ci…

Si trasferisce da Cesenatico a Cervia e Milano Marittima la quindicesima edizione della prestigiosa manifestazione di auto storiche ‘ Autogirovagando. nel passato ’ organizzata dal Chc (Collectors Historic Carclub) di Cesena, sodalizio di appassionati del motorismo storico che conta circa 500 soci ed è guidato dalla presidente Emanuela Pagliarani. La manifestazione, alla quale sono state ammesse 25 vetture, durerà tre giorni: questa mattina ci sarà il raduno presso il lussuoso Palace Hotel di Milano Marittima e la partenza per il suggestivo ambiente delle saline di Cervia dove sarà effettuato un controllo tecnico delle vetture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autogirovagando nel passato: auto storiche in mostra tra Cervia e Milano Marittima

