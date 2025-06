Autobus dal 7 giugno in vigore gli orari estivi | tutte le novità

Da sabato 7 giugno, l’estate porta con sé nuovi orari e interessanti novità sugli autobus urbani ed extraurbani. Le linee 1 e 2 si scambiano il percorso nel tratto nord, offrendo percorsi più efficienti e comodi. Questa rivoluzione nei trasporti mira a migliorare la mobilità cittadina e rendere ogni viaggio più piacevole. Scopri tutte le modifiche e preparati a vivere un’estate senza stress sui mezzi pubblici!

Da sabato 7 giugno cambiano gli orari delle linee urbane ed extraurbane. Insieme agli orari estivi, entrano in vigore anche alcune importanti novità sui percorsi. Le linee 1 e 2 si scambiano il percorso nel tratto nord La linea 2 collegherà il centro città al Parcheggio Nord, con una.

