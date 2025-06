Auto si scontra con un trattore conducente estratto dalle lamiere

Un incidente drammatico scuote Sedegliano questa mattina: un'auto si scontra violentemente con un trattore, lasciando il conducente intrappolato tra le lamiere. La scena è stata tempestivamente presa in carico dai Vigili del fuoco, pronti a intervenire per estrarre e soccorrere la vittima. Tuttavia, in questi momenti critici, ciò che conta di più sono le azioni rapide e coordinate per salvare vite umane e riportare la situazione sotto controllo.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10:30, in via dei Molini a Sedegliano, coinvolgendo un trattore agricolo e un'autovettura. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, con una squadra dalla sede centrale di Udine e una dal distaccamento di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Auto si scontra con un trattore, conducente estratto dalle lamiere

