Auto rubata fuori la scuola Don Diana l’appello disperato | Aiutatemi a trovarla

Un appello disperato scuote Aversa: una donna chiede aiuto dopo il furto della sua auto, una Fiat Grande Punto grigia scura, avvenuto davanti alla scuola Don Giuseppe Diana. L'incidente si è verificato mercoledì 5 giugno alle 10:20, lasciando la proprietaria sconvolta e determinata a ritrovarla. Un gesto che ha acceso i riflettori sulla sicurezza nelle zone scolastiche e sull'importanza di solidarietà collettiva. Aiutiamola a ritrovarla!

“Aiutatemi a ritrovarla”: è l’appello lanciato sui social da una cittadina aversana dopo il furto della sua auto avvenuto ieri mattina, mercoledì 5 giugno, davanti alla scuola Don Giuseppe Diana. La donna racconta di aver parcheggiato la vettura, una Fiat Grande Punto grigio scuro, alle ore 10:20. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Auto rubata fuori la scuola Don Diana, l’appello disperato: "Aiutatemi a trovarla"

In questa notizia si parla di: Auto Scuola Diana Appello

