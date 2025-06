Auto date alle fiamme per uno ‘sconto’ sulla casa

Auto date alle fiamme per ottenere uno sconto sulla casa: un intreccio di mistero, inganni e violenze che scuote la comunità. Tra un’abitazione contesa e strani roghi, si dipana un’indagine avvolta da ombre e segreti, coinvolgendo quattro persone e culminando in una scena di tensione crescente. La vicenda prende una piega inquietante, rivelando quanto possa essere sottile il confine tra convenienza e crimine, e lasciando tutti con il fiato sospeso…

Un’abitazione ‘contesa’ e una serie di strani roghi. Sono gli elementi intorno a cui ruota un’inchiesta per tentata estorsione, incendio e violazione di domicilio giunta di recente al suo primo punto di svolta. Sotto la lente degli inquirenti sono finite quattro persone. Una sarebbe il mandante (posizione stralciata a seguito del decesso dell’indagato). Gli altri sarebbero gli esecutori materiali degli incendi che sarebbero serviti a fare ottenere al primo quello che voleva e cioè, stando alle accuse, la vendita da parte delle vittime di quell’immobile a un prezzo molto ribassato. Ma andiamo con ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Auto date alle fiamme per uno ‘sconto’ sulla casa"

