Ausl schierata con Gaza Morrone Lega insorge | Il Governo assicuri l’imparzialità del sistema sanitario

In un clima di crescente tensione politica, l’Ausl Romagna si schiera apertamente con Gaza, scatenando il dibattito pubblico e sollevando interrogativi sull’imparzialità del sistema sanitario. La conferma ufficiale della partecipazione alla manifestazione “50.000 sudari bianchi per Gaza”, sostenuta da sindacati e sinistra, ha fatto infuriare la Lega Romagna, con Jacopo Morrone che si è subito eretto a difensore dei valori di neutralità. È fondamentale garantire che le istituzioni rimangano apolitiche e imparziali nel loro operato.

Non è passata sotto silenzio l'adesione della direzione dell'Ausl Romagna, confermata in una nota formale, come riportato dai media, alla manifestazione "50.000 sudari bianchi per Gaza", promossa e sostenuta da sindacati e alcuni partiti di sinistra. Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.