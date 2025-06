Ausl schierata con Gaza Morrone Lega insorge | Il Governo assicuri l’imparzialità del sistema sanitario

In un clima di forte tensione politica e sociale, l’Ausl Romagna si schiera con Gaza, suscitando reazioni contrastanti. La posizione della direzione, formalmente confermata, ha acceso il dibattito tra chi sostiene la libertà di espressione e chi chiede rispetto per l’imparzialità del sistema sanitario. Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, non ha nascosto il suo disappunto, mentre il governo si impegna a garantire neutralità e rispetto delle istituzioni.

Non è passata sotto silenzio l’adesione della direzione dell’Ausl Romagna, confermata in una nota formale, come riportato dai media, alla manifestazione “50.000 sudari bianchi per Gaza”, promossa e sostenuta da sindacati e alcuni partiti di sinistra. Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ausl schierata con Gaza, Morrone (Lega) insorge: “Il Governo assicuri l’imparzialità del sistema sanitario”

