Aumento in busta paga per i lavoratori Stellantis Cnhi Ferrari e Iveco | Un toccasana per tutti

Un nuovo aumento in busta paga per i lavoratori di Stellantis, CNHI, Ferrari e Iveco rappresenta un vero toccasana per il settore. Dopo intense trattative all’Unione degli Industriali di Torino, il rinnovo del Contratto Collettivo Speciale di Lavoro (CCSL) si conclude con benefici concreti e immediati, rafforzando la stabilità e la motivazione di chi ogni giorno contribuisce al successo delle grandi aziende italiane. Un passo avanti che rende il futuro più promettente per tutti.

È finalmente giunta alla conclusione oggi, all'Unione degli Industriali di Torino, la trattativa per il rinnovo del biennio economico del Contratto collettivo speciale di Lavoro (CCSL) con CNHI, Ferrari, Iveco e Stellantis. Il contratto, che era stato rinnovato nel 2023, attendeva un ulteriore.

