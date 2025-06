Aumentano i morti sul lavoro in Sicilia Lionti Uil | Escalation inquietante nell' inerzia della politica

L’aumento dei morti sul lavoro in Sicilia è un allarme che non può essere ignorato. Secondo il Rapporto Inail, la regione si colloca al secondo posto in Italia per incremento di incidenti fatali, con 22 vittime nel primo quadrimestre del 2024, rispetto alle 13 dello stesso periodo dell’anno precedente. Un dato che denuncia un’urgente esigenza di intervento e di azioni concrete per garantire sicurezza e tutela ai lavoratori, prima che questa escalation diventi una tragedia quotidiana.

"La Sicilia tra le regioni italiane è seconda soltanto al Veneto, stando al Rapporto Inail, per aumento di incidenti mortali sul lavoro. Sono stati 22 nel primo quadrimestre di quest’anno, mentre erano stati 13 nello stesso periodo del 2024. Una escalation inquietante, nell’inerzia della politica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Aumentano i morti sul lavoro in Sicilia, Lionti (Uil): "Escalation inquietante nell'inerzia della politica"

In questa notizia si parla di: Lavoro Sicilia Escalation Aumentano

Concorso ARPA Sicilia 2025: opportunità di lavoro per 8 figure tecniche nel settore ambientale - È stato indetto il Concorso ARPA Sicilia 2025, un'opportunità unica per entrare nel settore ambientale.

Morti sul lavoro in Sicilia in aumento, Lionti (Uil): «Escalation inquietante» - Il segretario della Uil: «Servono prevenzione seria e formazione vera, oltre all’introduzione del reato di omicidio sul lavoro nel Codice penale » ... Lo riporta msn.com

Aumento morti sul lavoro in Sicilia, Luisella Lionti (Uil): “Escalation inquietante, nell’inerzia della politica” - “La Sicilia tra le regioni italiane è seconda soltanto al Veneto, stando al Rapporto Inail, per aumento di incidenti mortali sul lavoro. Sono stati 22 nel primo quadrimestre di quest’anno, […] ... Riporta blogsicilia.it

Morti su lavoro: Uil, 'escalation inquietante, inerzia politica' - "La Sicilia tra le regioni italiane è seconda soltanto al Veneto, stando al Rapporto Inail, per aumento di incidenti mortali sul lavoro. Sono stati 22 nel primo quadrimestre di quest'anno, mentre eran ... Lo riporta msn.com

TeleOne - Palermo. Aumentano le morti bianche in Sicilia nel 2019 - (04-01-2020)