Attivista del sindacato sospeso per abbandono del lavoro Scatta la protesta alla Jabil

Una sospensione che ha acceso la scintilla della protesta tra i dipendenti, determinati a difendere i diritti di Giuseppe Nappo e a chiedere maggiore rispetto e dialogo con la direzione. La mobilitazione si fa sentire forte e chiara, pronto a coinvolgere tutta la comunità lavorativa di Marcianise in una battaglia per il rispetto dei principi fondamentali del lavoro e della solidarietà sindacale.

È bastato un provvedimento disciplinare per scatenare la rabbia dei lavoratori della Jabil di Marcianise. Giuseppe Nappo, attivista sindacale Usb, è stato sospeso per cinque giorni dall'azienda per presunti motivi disciplinari. Una decisione che ha provocato la reazione immediata della Rsu.

