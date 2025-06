Atterra tra i giovani del mondo Vaccari | dopo il Papa sarà da noi

Un momento storico di grande significato si sta delineando: la visita del presidente Mattarella a Rondine rappresenta un ponte tra generazioni e culture, un segnale di speranza e di impegno per un mondo più pacifico. Dopo il Papa, anche il nostro presidente si confronta con i giovani provenienti dai luoghi delle guerre, riconoscendo il valore del loro coraggio e della loro testimonianza. In quale momento...

Vaccari, qual è il valore della visita del presidente Mattarella a Rondine? "Grandissimo: il presidente si mette in dialogo pubblico con i giovani che vengono dai luoghi delle guerre. E lo fa di fronte a migliaia di persone affrontando temi cruciali. È un riconoscimento a Rondine per il lavoro che porta avanti da trent’anni e al coraggio di questi giovani, nemici a causa della guerra, ma pronti a spezzare le catene dell’odio". In quale momento della storia di Rondine si affaccia Mattarella? "Prima lavoravamo con giovani da zone di conflitto a bassa intensità. Da tre anni operiamo su guerre violente e attuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it