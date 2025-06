Attentato procuratore Coco la commemorazione e le parole del figlio sul ritorno in libertà di Giovanni Brusca

Venerdì mattina, sulla salita Santa Brigida, si è tenuta una commovente cerimonia in ricordo del procuratore generale Francesco Coco e degli agenti della sua scorta, tra cui Giovanni Saponara e Antioco Deiana, vittime delle Brigate Rosse. Un momento di riflessione e memoria che ha visto anche le parole toccanti del figlio di Coco sul ritorno in libertà di Giovanni Brusca, simbolo di un cammino di giustizia e speranza per il nostro Paese.

8 giugno 1976 | L'OMICIDIO FRANCESCO COCO