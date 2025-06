Atb dall’8 giugno scatta l’orario estivo per autobus e tram | tutte le info

A partire dall’8 giugno, l’orario estivo di autobus e tram introduce novità e aggiustamenti per garantire un servizio più efficiente. Dopo la fine delle scuole, le frequenze subiranno alcune modifiche, pensate per adattarsi alle esigenze di tutti i pendolari. Questa nuova programmazione sarà in vigore fino a giovedì 11 settembre, assicurando spostamenti più flessibili e comodi durante tutta l’estate. Resta aggiornato per non perdere nessuna novità!

LE NOVITÀ. Aggiustamenti alla frequenza dei mezzi pubblici dopo la chiusura delle scuole. Sarà in vigore fino a giovedì 11 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atb, dall’8 giugno scatta l’orario estivo per autobus e tram: tutte le info

