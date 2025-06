Atalanta | rinnovi per Pasalic e Zappacosta in attesa del nuovo allenatore

L’Atalanta accelera sul mercato, consolidando il presente mentre si prepara al futuro. Mentre si aspetta la scelta tra Palladino, Juric e Thiago Motta come nuovo allenatore, la squadra anticipa i tempi con rinnovi strategici: Mario Pasalic e Davide Zappacosta. Due tasselli fondamentali che rafforzano la rosa in attesa di conoscere la guida tecnica. La dirigenza nerazzurra dimostra così di puntare deciso alla continuità e al successo, mantenendo alta la competitività.

In attesa di scegliere il nuovo allenatore - con la scelta da prendere entro la fine della settimana tra Palladino e Juric, i due favoriti, e Thiago Motta (Vieira pare orientato a restare al Genoa) - l' Atalanta anticipa il mercato con due mosse importanti: i rinnovi di Mario Pasalic (nella foto) e dell'azzurro Davide Zappacosta. Il 33enne laterale laziale aveva un'opzione per il prolungamento del contratto fino al 2026, opzione esercitata dalla dirigenza: l'ex Chelsea giocherà almeno un altro anno a Bergamo, poi la prossima primavera, alla soglia dei 34 anni, valuterà se, come e dove proseguire la sua carriera.