Atalanta ora è ufficiale | Ivan Juric nuovo allenatore

Dopo la separazione con Gian Piero Gasperini, arrivata dopo 9 stagioni, l`Atalanta ha reso ufficiale il nome dell`allenatore che prenderà il.

Gasperini, ufficiale l’addio all’Atalanta: “Decisione mia, ho bisogno di nuovi stimoli” - Gian Piero Gasperini dice addio all'Atalanta, cercando nuovi stimoli sulla panchina della Roma. La sua scelta non è solo un cambio di squadra, ma un segnale di come il mondo del calcio stia evolvendo: allenatori e giocatori cercano costantemente sfide fresche.

#Calcio E' Ivan #Juric l'allenatore scelto dall'#Atalanta per raccogliere l'eredità di #Gasperini. Il via libera definitivo al tecnico croato è arrivato stamattina, dopo un vertice tra gestione sportiva e proprietà del club Partecipa alla discussione

È Ivan Juric l'allenatore scelto dall'Atalanta per il dopo Gasperini. Il via libera definitivo dopo l'incontro tra il presidente e l'ad, Antonio e Luca Percassi, il direttore sportivo D'Amico e il co-chairman Pagliuca. Juric firmerà un biennale #ANSA Partecipa alla discussione

Gasperini, nuovo allenatore della Roma: è ufficiale. Juric all'Atalanta - Roma – Gian Piero Gasperini è il nuovo tecnico della Roma. L'ufficialità è arrivata attraverso un comunicato della società giallorossa che sottolinea come "la proprietà e Claudio Ranieri sono convinti ...

Atalanta, è Ivan Juric il nuovo allenatore: è ufficiale - I Percassi e Pagliuca hanno deciso: biennale da 2 milioni di euro. Il rischio del dopo Gasp (e della piazza perplessa): la società ora dovrà dimostrarsi più forte di sempre

Ivan Juric, chi è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il rapporto con Gasperini, la pessima stagione alla Roma e la passione per il metal - La girandola di nomi per sostituire Gasperini sulla panchina dell'Atalanta si è fermata. È Ivan Juric, croato ex allenatore di Torino, Roma e Southampton il nuovo allenatore

? IVAN JURIC È IL NUOVO ALLENATORE DELL'ATALANTA! BEPPE RISO È UN GENIO NEL SUO LAVORO.