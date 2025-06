Atalanta Juric è il nuovo allenatore | pronto un biennale

L'Atalanta punta ancora in alto: Ivan Juric è il nuovo allenatore, firmando un contratto biennale. Conosciuto per il suo stile deciso e la capacità di valorizzare i talenti, Juric si prepara a guidare i bergamaschi nella prossima stagione, dopo aver preso il posto di Gasperini, ora alla Roma. Una scelta che promette emozioni e nuovi obiettivi per il club, pronti a scrivere un capitolo entusiasmante della loro storia.

(Adnkronos) – Sarà Ivan Juric il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il club bergamasco ha deciso oggi, venerdì 6 giugno, di affidare la propria panchina al tecnico croato, che succederà quindi a Gian Piero Gasperini, pronto a diventare nuovo allenatore della Roma.Nel corso di un incontro tra il presidente e l'amministratore delegato, Antonio e Luca Percassi, il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Atalanta, Juric è il nuovo allenatore: pronto un biennale

Il Valzer delle panchine della Serie A continua, adesso altre due big sembrano essere arrivate alla scelta del tecnico #Juric sarà il prossimo allenatore dell'Atalanta! Mentre #Chivu sarà il prossimo allenatore dell'Inter! Che ne pensate di queste due firme? Partecipa alla discussione

Giornata importante in casa Atalanta per la scelta del prossimo allenatore: previsto un incontro fra Percassi, Pagliuca e D’amico per la decisione definitiva del post-Gasp. Al momento Ivan Juric è il candidato numero uno: l’allenatore croato firmerebbe un contr Partecipa alla discussione

