Atalanta Juric è fatta | l’ex Roma e Torino sarà l’erede di Gasperini a Bergamo

L’Atalanta punta a mantenere la propria identità vincente con un tocco di freschezza: Ivan Juric, ex Roma e Torino, è il nuovo volto della Dea. Dopo un’attenta selezione, la società bergamasca ha scelto l’allievo di Gasperini per guidare il club nel prossimo futuro. Con un contratto biennale e la volontà di proseguire sulla stessa rotta, si apre un nuovo capitolo ricco di possibilità e sfide entusiasmanti.

Atalanta Juric, ci siamo: l'allievo di Gasperini scelto come nuovo allenatore della Dea. L' Atalanta ha scelto Ivan Juric. Il nuovo corso post Gian Piero Gasperini sarà guidato dal 49enne croato, che sottoscriverà con la società nerazzurra un contratto biennale con opzione sul terzo anno a favore della società. Concluso il "casting", la decisione è stata quella di proseguire sulla linea continuità del lavoro svolto negli ultimi 9 anni. Emerso come candidato forte negli ultimi giorni, ha battuto la concorrenza soprattutto di Thiago Motta e Palladino, accostati anche all' Inter, trio al quale si era ristretta la scelta dopo le valutazioni iniziali, con numerosi profili passati al vaglio prima di arrivare alla decisione definitiva.

