Atalanta il calendario della stagione 2025 26 | si parte al Gewiss contro il Pisa Gasp torna a gennaio

L'Atalanta si prepara a una nuova emozionante stagione 2025/26, con il debutto al Gewiss contro il sorprendente Pisa. Dopo aver annunciato Ivan Juric come nuovo allenatore, la Dea affronta un cammino ricco di sfide e promesse. La Lega Serie A ha appena svelato i calendari, lasciando i tifosi ansiosi di scoprire cosa riserva questa avventura. Ecco tutto quello che dovete sapere sul prossimo anno nerazzurro.

L’ Atalanta di Ivan Juric esordirà nella stagione 202526 contro il Pisa. Nella giornata in cui la Dea ha deciso di affidare al tecnico croato la guida tecnica, la Lega Serie A ha diffuso i calendari della nuova annata nell’ambito del festival di Parma. Il primo appuntamento dei nerazzurri sarà quindi nel fine settimana del 23-24 agosto al Gewiss Stadium contro la squadra toscana, neopromossa in Serie A, tornata dopo trent’anni nella massima serie. Poi trasferta a Parma alla seconda giornata, Lecce alla terza e Torino in trasferta alla quarta, per un inizio sulla carta morbido. Primo big match poi alla quinta giornata, sul campo della Juventus. 🔗 Leggi su Bergamonews.it