Atalanta è fatta | sarà Ivan Juric il dopo Gasperini

L’Atalanta ha ufficialmente scelto il suo nuovo allenatore: Ivan Juric. Dopo un vertice decisivo tra i vertici del club, la società ha deciso di affidare a lui le sorti della squadra, segnando così un nuovo capitolo nella storia nerazzurra. Con alle spalle un palmarès ricco di successi in Italia e in Europa, Juric si prepara a scrivere una nuova avventura sulla panchina bergamasca, con grande entusiasmo e aspettative.

Al termine del vertice di questa mattina, lo stato maggiore dell'Atalanta ha deciso: sarà Ivan Juric a raccogliere, dopo nove anni di successi in Italia e in Europa, l'eredità di Gian Piero Gasperini. L'Atalanta ha scelto Ivan Juric come successore di Gian Piero Gasperini. Questa mattina, al termine di un incontro tra il presidente e l'amministratore delegato, Antonio e Luca Percassi, il direttore sportivo Tony D'Amico e il co-chairman Stephen Pagliuca, è arrivato il via libera definitivo.