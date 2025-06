Atalanta avvio soft | prima giornata in casa contro il neopromosso Pisa

L’Atalanta si prepara a inaugurare la Serie A 2025/26 con un avvio soft, pronta a sfidare il neopromosso Pisa tra le mura di casa. Con un calendario ricco di sfide affascinanti, i nerazzurri affronteranno subito Parma, Lecce e Torino, prima di affrontare grandi protagonisti come la Juventus e il ritorno di Gasperini a Bergamo con la Roma. La stagione promette emozioni e sfide da vivere intensamente.

SERIE A 202526. Diramati i calendari: per la Dea dopo i toscani partite contro Parma, Lecce e Torino. La Juventus alla 5ª giornata, alla 18ª il ritorno a Bergamo di Gasperini da avversario con la sua Roma. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, avvio «soft»: prima giornata in casa contro il neopromosso Pisa

