Astoria ecco il reboot del mitico ’Karate Kid’

Preparati a riscoprire l’energia e il coraggio di un’icona del cinema: questa sera, alla multisala Astoria, debutta 'Karate Kid: Legends', il reboot diretto da Jonathan Entwistle. I primi dieci lettori che presenteranno questa pagina a partire dalle 18 riceveranno un biglietto omaggio per vivere l’emozione sul grande schermo. Non perdere questa occasione di rivivere le avventure di Li Fong e scoprire il nuovo capitolo di una saga leggendaria!

Un biglietto in omaggio per i primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In sala arriva ’Karate Kid: Legends’, diretto da Jonathan Entwistle, che porta in scena il reboot della celebre saga cinematografica incentrata sul karate. Dopo una tragedia familiare, Li Fong (Ben Wang), giovane prodigio del kung fu, è costretto a lasciare la sua casa a Pechino per trasferirsi a New York con la madre, cercando faticosamente di lasciarsi il passato alle spalle. Ma il destino ha altri piani per lui. Nel nuovo liceo, Li stringe amicizia con Emma, una compagna di classe, e con suo padre, un ex campione di karate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it