Astenersi è legittimo | è una scelta politica La sinistra fa propaganda

L'astensione è un diritto costituzionale e, come tale, una scelta legittima che riflette spesso motivazioni politiche profonde. Per alcuni, i referendum di domenica e lunedì, voluti dalla sinistra, rappresentano più strumenti ideologici e propagandistici che soluzioni ai reali problemi dei cittadini. Francesco Sassone di Fratelli d’Italia sottolinea come questa dinamica evidenzi uno spostamento di focus da questioni concrete a tattiche interne, lasciando intendere che l’astensione, in questo caso, sia una risposta valida e rispettosa delle proprie convinzioni.

"I referendum di domenica e lunedì voluti dalla sinistra? Strumenti ideologici e propagandistici, usati più per dinamiche interne al campo avversario che per risolvere problemi reali dei cittadini". Non ha dubbi Francesco Sassone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che definisce le scelte di non ritirare le schede (copyright della premier Giorgia Meloni ) o di non andare alle urne "legittime, visto che la possibilità di astenersi è prevista dalla Costituzione specialmente in un referendum abrogativo dove è essenziale il raggiungimento del quorum". Una posizione che condivide anche la Lega con il capogruppo in Comune Matteo Di Benedetto che cita anche il riferimento normativo: "È stata la stessa Consulta con la sentenza 173 del 2005 a interpretare l’articolo 48 nel senso che l’astensione dal voto, in quanto scelta politica e di voto, è diversa dalla mancata partecipazione, e (l’astensione) costituisce una forma di esercizio del diritto di voto “significante“". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Meloni al contrattacco sui referendum: «Solo la sinistra può astenersi?». Il messaggio all'Ue: «Non siamo più la ruota di scorta di Francia e Germania»

