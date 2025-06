Ast Ascoli ecco l’accordo con i dirigenti

L’accordo tra l’Ascoli e i suoi dirigenti segna un passo importante verso un nuovo modello di collaborazione e valorizzazione del personale. Disposto dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno, il documento riguarda i contratti di appalto integrativo per il biennio 2023-2024, con particolare attenzione alle retribuzioni legate ai risultati. Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale per rafforzare la sinergia tra istituzioni e professionisti sanitari, promuovendo un ambiente di lavoro più motivato e competitivo.

Ascoli Piceno, 6 giugno 2025 – Si tratta di un documento disposto dalla direzione dell' Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno e dalla delega trattante della direzione dell'area sanitaria, relativo ai contratti di appalto integrativo – parte economica – per gli anni 2023 e 2024. L'ospedale 'Madonna del Soccorso' di San Benedetto del Tronto, definisce i criteri di ripartizione della quota legata tutta la retribuzione dei risultati e la distribuzione dei residui dei fondi di cui al presente anno, per un numero significativo che interesserà circa 500 dipendenti, medici e direttori sanitari.

