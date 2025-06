Assisi Giubileo della farmaceutica | INTERVISTA a tre esperti del Ministero della Salute

Nel suggestivo scenario di Assisi, il Giubileo della farmaceutica si apre come un'occasione unica per riflettere sul futuro del settore sanitario. Abbiamo intervistato tre autorevoli esperti del Ministero della Salute: Giovanni Leonardi, Achille Iachino e Alessio Nardini, che condividono approfondimenti e progetti innovativi. Scopriamo insieme le direttrici di un cambiamento che coinvolge salute, tecnologia e sostenibilità , delineando un percorso promettente per il domani.

Ai microfoni de Il Difforme sono intervenuti Giovanni Leonardi, capo dipartimento One Health relazioni internazionali, Achille Iachino, già Direttore della Direzione Generale dei Dispositivi medici e ora a capo del settore Pnrr e Innovazione, e Alessio Nardini, Direttore Generale del Dipartimento Corretti stili di vita e rapporti con l'ecosistema. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Assisi, Giubileo della farmaceutica: INTERVISTA a tre esperti del Ministero della Salute

