Assemblea per il Clima | ecco le 11 proposte dei cittadini

I cittadini di Parma si sono riuniti ieri nella Sala del Consiglio Comunale per condividere le loro proposte sul clima, culminando in un evento che ha coinvolto circa 50 partecipanti. Un percorso di confronto e co-progettazione che ha portato alla luce 11 idee innovative e concrete per un futuro più sostenibile. Nel corso dell’incontro, si sono gettate le basi per un impegno collettivo verso un cambio reale e duraturo.

Si è svolto ieri pomeriggio, nella Sala del Consiglio Comunale, l'evento conclusivo dell'Assemblea per il Clima, momento finale di un percorso partecipativo che ha coinvolto circa 50 cittadine e cittadini di Parma in un processo strutturato di confronto e co-progettazione. Nel corso dell'incontro.

