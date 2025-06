Assegno di inclusione a rischio se i figli non vanno a scuola

Se i figli non frequentano regolarmente la scuola, il diritto all’assegno di inclusione può essere a rischio. Il Ministero del Lavoro e quello dell’Istruzione sottolineano come i doveri genitoriali siano fondamentali per mantenere questa misura di sostegno, in conformità con il DL 48/2023. La responsabilità di assicurare l’assistenza scolastica dei minori diventa quindi un elemento cruciale, poiché la mancanza di frequenza può compromettere l’accesso alla tutela economica prevista.

I doveri genitoriali influiscono sul mantenimento del diritto all' assegno di inclusione – AdI? La risposta è positiva, spiegano il Ministero del Lavoro e quello dell'Istruzione, con un decreto attuativo di quanto previsto al DL 482023, recante misure urgenti per l'accesso al mondo dell'occupazione, poi convertito in legge. Se il minore non frequenta la scuola dell'obbligo e tale circostanza viene scoperta dall'operatore dei servizi sociali che segue il nucleo familiare per la redazione del Patto di inclusione sociale, scatta la revoca del beneficio dell'AdI. Vediamo allora più da vicino questi aggiornamenti ministeriali di sicuro interesse per i percettori dell'assegno di inclusione, introdotto dal decreto Lavoro del 2023 e riconosciuto dal primo gennaio dello scorso anno agli aventi diritto.

